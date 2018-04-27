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Плоды лекций? В УрФУ - скандал из-за фото студента в нацистской форме
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реклама, УрФУ, УрГУ, УПИ, рекламный банер (2015) | Фото: patrimony.ru

В преддверии 9 мая трое студентов Уральского федерального университета им. Ельцина оказались замешаны в скандале с публикацией фотографии учащегося в немецкой форме. В соцсетях появилась записка от Управления безопасности вуза на имя ректора Виктора Кокшарова, в которой сообщается, что на странице "ВКонтакте" был опубликован снимок одного из учащихся в форме немецкой дивизии СС "Мертвая голова" времен Второй мировой войны. Кроме того, как следует из документа, к фотографии была прикреплена аудиозапись "Немецкий марш — Музыка третьего рейха" с подписью: "когда видишь, как горят еврейские дети".
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В документе сказано, что сообщение об инциденте поступило от анонима 22 марта на почту Института новых материалов и технологий, откуда его переслали в Управление безопасности. Согласно документу, на фотографии был изображен студент группы 172011, который объяснил, что якобы участвовал в конкурсе "Мистер ИНМиТ", а потом его товарищи пошутили над ним, создав в фотошопе ту самую фотографию с его лицом. Теперь под отчисление рискуют попасть он сам и два студента-шутника из группы 172011.

"Служебная записка Управления безопасности УрФУ о произошедшем, опубликованная в социальных сетях, в настоящий момент находится у руководства университета на рассмотрении. Каких-либо решений по ситуации не принято. Руководство вуза сейчас детально разбирается в инциденте, чтобы принять решение", - сообщил Накануне.RU директор медиацентра УрФУ Алексей Фаюстов.

В Управлении безопасности предлагают отчислить молодых людей.

"Несмотря на указание о сожалении и негативном отношении к своему поступку, все трое до сих пор не понимают, зачем, а главное, над чем они пошутили", - говорится в документе.

Отметим, что УрФУ не раз оказывался в центре скандалов из-за лекцией приглашенных экспертов сомнительного содержания. Выступления лекторов с явно антироссийской позицией чуть не привели к отставке ректора Виктора Кокшарова, доходило до того, что в стенах федерального вуза украинского нациста, лидера запрещенного в РФ "Правого сектора" Дмитрия Яроша называли "нациестроителем".

УрФУ, документ, студенты, отчисление(2018)|Фото: vk.com/te_ekb

УрФУ, документ, студенты, отчисление(2018)|Фото: vk.com/te_ekb

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27.04.2018 13:34 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
15:34 Екб


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Плоды лекций? В УрФУ - скандал из-за фото студента в нацистской форме
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