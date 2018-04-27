Центральный банк сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых, передает корреспондент Накануне.RU.

Читайте также: Центробанк снял ограничение на повышение ключевой ставки

Годовая инфляция остается на низком уровне, при этом произошедшее в апреле ослабление рубля на фоне геополитической напряженности станет фактором более быстрого приближения темпов роста потребительских цен к 4%, но не создает рисков превышения цели по инфляции, говорится в сообщении регулятора.

"Вместе с тем пока остается неопределенность относительно влияния произошедших событий на инфляционные ожидания. По итогам 2018 года инфляция прогнозируется в интервале 3–4% и будет находиться вблизи 4% в 2019 г.", - отмечено в релизе.

Банк России по-прежнему предполагает, что денежно-кредитная политика станет нейтральной в 2018 году. При этом Банк России считает, что потенциал снижения ключевой ставки для формирования нейтральных денежно-кредитных условий уменьшился, учитывая рост процентных ставок на развитых рынках и повышение страновой премии за риск на Россию. В дальнейшем, принимая решение, ЦБ будет исходить из оценки инфляционных рисков, динамики инфляции и развития экономики относительно прогноза.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 июня 2018 г.

Напомним, в марте ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта.