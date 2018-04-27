"Странная попытка реабилитировать себя". Кому нужен был суд с Ройзманом?

Сегодня, 27 апреля, глава Екатеринбурга Евгений Ройзман выиграл суд у Алексея Андреева, ранее осужденного и отбывшего наказание за наркоторговлю. Иск на Ройзмана подал Андреев, заявив, что на страницах блога "Живой Журнал" пользователем "Roizman" были опубликованы его личные данные, прямые оскорбления в его адрес, а также сведения, не соответствующие действительности, что якобы опорочило его честь и достоинство.

В итоге, суд принял решение отказать в иске Андреева.

Политолог, руководитель уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин рассказал Накануне.RU, что для Ройзмана суд оказался "очень странной попыткой реабилитировать себя".

"Было понятно, что Ройзман выиграет суд. Странная попытка реабилитировать себя. Если говорить о каком-то скрытом пиаре Ройзмана, то я думаю, что он из тех людей, кто может пропириться на любом событии, и он делает это профессионально. Если семь лет назад он участвовал в процессе по борьбе с наркотиками, а также повлиял на то, чтобы гражданина Андреева посадили, то сейчас он уже не занимается этим. Так уж вышло, этот суд стал своеобразной попыткой получить немного популярности, так сказать, реанимировать свои старые заслуги и показать, что его преследуют наркоторговцы", - пояснил Анатолий Гагарин.

После судебного заседания Евгений Ройзман заявил, что не знал, в чью пользу судья примет решение.

"Я ждал от этого наркоторговца чего угодно", - сказал мэр города корреспонденту Накануне.RU.

Ройзман также неоднократно утверждал, что исковое заявление составлял не Алексей Андреев, а якобы кто-то из "прокурорских".

"Заявление может составить любой адвокат, и Андрееву, безусловно, была оказана помощь. Только вопрос заключается в том, зачем нужно было обращаться с исковым заявлением к Ройзману? Мне кажется, что это странная вещь. Ройзман выжмет по полной программе из этого события и постарается мобилизовать своих сторонников, тем более в преддверии выборов городской думы. Конечно, такой иск на Ройзмана сыграл в его пользу, но причина заявления мне до сих пор непонятна. Одно можно утверждать точно - это добавляет очко Ройзману, безусловно", - сказал Анатолий Гагарин.

Напомним, что Алексей Андреев был осужден на 6 лет и 7 месяцев за наркоторговлю. Он вышел на свободу и обвинил Ройзмана в том, что якобы он эмоционально давил на него посредством публикаций в ЖЖ, и ему пришлось переписать свое имущество на Алексея Карпова, которого, кстати, осудили на 20 лет "строгача" сразу после истории с Андреевым. Сейчас Карпова судят по новому эпизоду.

Отметим, что на Евгения Ройзмана подают в суд за публикации в ЖЖ уже не в первый раз. Ранее бывшая жена Карпова Анна Филатова выиграла суд у главы города за текст, опубликованный в блоге. Филатова заявляла о том, что слова в ЖЖ не соответствуют действительности и порочат ее честь и достоинство. Суд обязал Ройзмана удалить информацию и фотографии, а также опубликовать опровержение и выплатить компенсацию в размере 5 тыс. руб.