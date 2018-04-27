Киев запретил всеукраинские референдумы

Конституционный суд Украины признал закон о всеукраинском референдуме 2012 года неконституционным. Суд пришел к выводу, что закон полностью противоречит конституции.

"Приняв закон, Верховная рада вышла за пределы своих конституционных полномочий, что не согласуется с принципом верховенства права, в частности положением о том, что высшую юридическую силу имеет конституция, а законы и другие нормативно-правовые акты принимаются на ее основании и должны отвечать ей", - сказал источник в суде, сообщает "Украинская правда".

Отмечается, что это не даст возможности поставить прямое народное волеизъявление выше конституции. При этом конституция допускает проведение референдумов.

Таким образом, на Украине всенародный референдум фактически поставлен вне закона. Единственный референдум состоялся в 2000 году и касался реформирования системы государственного управления. В частности, число депутатов Рады должно было уменьшиться до 300. Однако власть проигнорировала его результаты.