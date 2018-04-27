Минкультуры РФ и Фонд кино будут взаимодействовать по вопросу взыскания бюджетных средств с недобросовестных кинокомпаний

в этот день
27.04.18
13:29
В Екб.15:29
Эксперт: Помощник президента Андрей Белоусов может занять пост премьера
Автомобилисты Тюмени взбунтовались из-за отмены бесплатной парковки в аэропорту
Священник, ставший "лицом мусорного протеста", оказался "в опале"
Главное
Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин приняли Пханмунчжомскую декларацию

Тема дня
"У противников России есть шансы ввергнуть Армению в хаос" Протесты в Армении продолжаются, несмотря на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна. Останется ли "бархатная революция" сугубо внутренним делом закавказской республики или отразится на её внешнеполитических приоритетах?
27.04.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Telegram. Чья многоходовочка? Ведомства, игроки IT-отрасли и силовики перекидывают проблему блокировки гордого мессенджера, как горячую картошку, но до сих пор так и не стало понятно, зачем, почему и кем на самом деле этот процесс был запущен. Ясно только одно –Telegram всё ещё не заблокирован.
26.04.2018
от издателя  |  добавить комментарий


"Росатом" забирает Севморпуть у Минтранса Развитие Арктической зоны РФ поставило российские власти перед необходимостью создания единой структуры по управлению Северным морским путем (СМП). Но расширение полномочий "Росатома" может привести к конфликту интересов между другими структурами, занимающимися обеспечением судоходства в водах российской Арктики.
26.04.2018
экономика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В России завершился тест на знание Великой Отечественной войны
Десять депутатов свердловского ЗакСО под прицелом прокуратуры. Стали известны фамилии
Полиция сочла "правонарушением" цитату Ленина на пикете новосибирских активистов
Главы МИД G7 подготовили "жесткое" заявление в адрес России
"Естественное расслабление" или следствие трагедий? Почему упал рейтинг Путина
В России вслед за Google перестал открываться YouTube
"Установка памятника Ельцину на "Аллее правителей" - плевок в душу народа"
В США не верят, что в Россию попали американские "Томагавки"
Голосование
Что сделать с "РусАлом"?

Национализировать

Продать пакет акций государству

Просто помочь финансово

Устранить от контроля Дерипаску

Ничего - пусть сам разбирается


Результаты 303



Новости
27.04.2018 12:38 Мск (14:38 Екб)
культура | Центральный ФО
Минкультуры РФ и Фонд кино будут взаимодействовать по вопросу взыскания бюджетных средств с недобросовестных кинокомпаний
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

кинотеатр зал кресло фильм кинематограф (2004) | Фото

Фонд кино обратился в Минкультуры России с просьбой о взаимодействии по вопросам взыскания бюджетных средств с недобросовестных кинокомпаний, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства.

Как уточняется, совместная ревизия выявила, что в период с 2013 по 2017 год шесть компаний не произвели фильмы, а производители 17 уже вышедших кинокартин не вернули денежные средства, предоставленные им на возвратной основе.

"В список не вошли организации кинематографии, которые не смогли в установленные договорами сроки осуществить возврат средств Фонду кино, но подписали мировые соглашения, в соответствии с которыми осуществляют погашение задолженностей", - говорится в сообщении.

Организации, не отвечающие по своим обязательствам перед государством либо перед Фондом кино, не будут допущены к участию в конкурсах, проводимых Минкультуры и Фондом кино. Договоренность об обмене соответствующей информацией с Фондом кино достигнута, отметили в министерстве.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Минкультуры обратилось в Генпрокуратуру по делу о взыскании с должников бюджетных средств за невыпущенные фильмы.

Другие новости по темам: минкультуры, фонд кино, фильмы, бюджет
27.04.2018 12:38 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
14:38 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 24.04.2018 18:10 Мск
Минкультуры обратилось в Генпрокуратуру по делу о взыскании с должников бюджетных средств за невыпущенные фильмы








Добавить комментарий:

Минкультуры РФ и Фонд кино будут взаимодействовать по вопросу взыскания бюджетных средств с недобросовестных кинокомпаний
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+