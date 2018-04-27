Минкультуры РФ и Фонд кино будут взаимодействовать по вопросу взыскания бюджетных средств с недобросовестных кинокомпаний

Фонд кино обратился в Минкультуры России с просьбой о взаимодействии по вопросам взыскания бюджетных средств с недобросовестных кинокомпаний, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства.

Как уточняется, совместная ревизия выявила, что в период с 2013 по 2017 год шесть компаний не произвели фильмы, а производители 17 уже вышедших кинокартин не вернули денежные средства, предоставленные им на возвратной основе.

"В список не вошли организации кинематографии, которые не смогли в установленные договорами сроки осуществить возврат средств Фонду кино, но подписали мировые соглашения, в соответствии с которыми осуществляют погашение задолженностей", - говорится в сообщении.

Организации, не отвечающие по своим обязательствам перед государством либо перед Фондом кино, не будут допущены к участию в конкурсах, проводимых Минкультуры и Фондом кино. Договоренность об обмене соответствующей информацией с Фондом кино достигнута, отметили в министерстве.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Минкультуры обратилось в Генпрокуратуру по делу о взыскании с должников бюджетных средств за невыпущенные фильмы.