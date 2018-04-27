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Новости
27.04.2018 12:32 Мск (14:32 Екб)
спорт | За рубежом
Родченков в CAS не смог подтвердить свои заявления о допинге в России
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Григорий Родченков (2016) | Фото: http://kazan.sovsport.ru/gazeta/article-item/903821

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков признался, что лично никогда не давал стимулирующий коктейль "Дюшес" российским спортсменам и не видел, как они его употребляют. Об этом он заявил в ходе слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.
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Кроме того, информатор заявил, что лично не присутствовал при каких-либо манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов. В частности, он не видел, чтобы они сдавали допинг-офицерам специально заготовленную чистую мочу, передает RT.

Григорий Родченков(2017)|Фото: ТАСС

Таким образом, он не смог подтвердить часть своих утверждений о существовании системы допинга в России.

Напомним, именно на основании показаний бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории был сформулирован доклад независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, от которого были пострадали многие российские спортсмены.

Макларен, на протяжении двух лет выражавший уверенность в употреблении россиянами запрещенных препаратов, также выступил на суде. Однако на слушаниях он был менее категоричен.

"В своем докладе я не утверждал, что некоторые российские спортсмены участвовали в допинг-схеме. Только сказал, что они могли это делать. Это не значит, что они нарушили антидопинговые правила", - сказал глава независимой комиссии WADA.

Ричард Макларен(2016)|Фото: Р-Спорт

Во время перекрестного допроса канадец заявил, что не знает, выступали ли спортсмены из списка "Дюшес" на Играх в Сочи, а также не в курсе, какие именно атлеты участвовали в допинговой схеме. Кроме того, он признался, что не проверял показания атлетов, записи с камер видеонаблюдения в допинговой лаборатории Олимпиады, а также не видел оригиналы дневников Родченкова.

Между тем, напомним, еще в феврале Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал 28 российских спортсменов и вернул им медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

В Госдуме полагают, что заявление Родченкова должно стать поводом для прекращения расследования в отношении российского спорта.

В Федерации лыжных гонок России уже заявили, что пойдут в в европейские судебные инстанции, передает РИА Новости.

Другие новости по темам: григорий родченков, спортивный арбитражный суд, дюшес, спортсмены
27.04.2018 12:32 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:32 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 24.03.2018 20:17 Мск
Григорий Родченков сменил внешность и теперь появляется на публике только в маске








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Родченков в CAS не смог подтвердить свои заявления о допинге в России
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