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27.04.2018
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Telegram. Чья многоходовочка? Ведомства, игроки IT-отрасли и силовики перекидывают проблему блокировки гордого мессенджера, как горячую картошку, но до сих пор так и не стало понятно, зачем, почему и кем на самом деле этот процесс был запущен. Ясно только одно –Telegram всё ещё не заблокирован.
26.04.2018
от издателя  |  добавить комментарий


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26.04.2018
экономика ;
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Новости
27.04.2018 12:48 Мск (14:48 Екб)
общество | В России
В Роскомнадзоре назвали причину блокировки социальных сетей
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твиттер Twitter (2013) | Фото:

В Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) объяснили блокировку социальных сетей на территории России.
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Напомним, ранее сообщалось, что Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов ip-адреса "Яндекса", Twitter, "ВКонтакте", Facebook, Microsoft и "Одноклассников". Также в список попали адреса Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet. Это связали с блокировкой мессенджера Telegram.

"В связи с сообщениями СМИ о попадании под блокировку ip-адресов российских и зарубежных социальных сетей информируем: ip-адреса соцсетей свободны от блокировки. Кратковременное попадание в реестр отдельных ip-адресов было связано с технологическими особенностями работы системы", - говорится в сообщении на официальной странице Роскомнадзора в Facebook.

Как заверили в ведомстве, операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись.

Добавим, сегодня "Яндекс" назвал попытки Роскомнадзора заблокировать доступ к мессенджеру Telegram в России опасными для всего рунета.

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27.04.2018 12:48 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:48 Екб


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В Роскомнадзоре назвали причину блокировки социальных сетей
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