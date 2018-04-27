В Роскомнадзоре назвали причину блокировки социальных сетей

В Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) объяснили блокировку социальных сетей на территории России.

Напомним, ранее сообщалось, что Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов ip-адреса "Яндекса", Twitter, "ВКонтакте", Facebook, Microsoft и "Одноклассников". Также в список попали адреса Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet. Это связали с блокировкой мессенджера Telegram.

"В связи с сообщениями СМИ о попадании под блокировку ip-адресов российских и зарубежных социальных сетей информируем: ip-адреса соцсетей свободны от блокировки. Кратковременное попадание в реестр отдельных ip-адресов было связано с технологическими особенностями работы системы", - говорится в сообщении на официальной странице Роскомнадзора в Facebook.

Как заверили в ведомстве, операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись.

Добавим, сегодня "Яндекс" назвал попытки Роскомнадзора заблокировать доступ к мессенджеру Telegram в России опасными для всего рунета.