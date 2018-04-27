Прокуратура возбудила дело против тюменского подрядчика Антипинского НПЗ

Против тюменской строительной компании "Техинжстрой" возбуждено административное дело из-за несвоевременной выплаты зарплаты. Решение сегодня приняла прокуратура Ленинского округа Тюмени.

Надзорное ведомство заинтересовалось предприятием после того, как в соцсетях появилось видео предположительной забастовки работников. В ходе проверки информация о волнениях не подтвердилась, вместе с тем установлено, что организация систематически нарушает сроки выплаты заработной платы.

Как сообщила Накануне.RU старший помощник прокурора Тюменской области по взаимодействию со средствами массовой информации Елена Мельникова, зарплата за январь должна была быть выплачена 15 февраля, но работники ее получили только 22 февраля. Зарплату за февраль часть работников увидели 7 марта, а часть - только 27 марта, хотя она должна была быть перечислена всем 15 марта. Зарплату за март выплатили только 25 апреля. Задержки с оплатой труда были и в 2017 г., отметили в прокуратуре.

В этой связи прокуратура возбудила административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок зарплаты). В адрес генерального директора компании вынесено представление с требованием принять исчерпывающие меры к устранению нарушений.