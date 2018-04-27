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Новости
27.04.2018 12:43 Мск (14:43 Екб)
общество | Тюменская область
Прокуратура возбудила дело против тюменского подрядчика Антипинского НПЗ
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ООО &quot;СК ТЕХИНЖСТРОЙ&quot;, г. Тюмень, забастовка, рабочие (2018) | Фото: vk.com/incident_tmn

Против тюменской строительной компании "Техинжстрой" возбуждено административное дело из-за несвоевременной выплаты зарплаты. Решение сегодня приняла прокуратура Ленинского округа Тюмени.

Надзорное ведомство заинтересовалось предприятием после того, как в соцсетях появилось видео предположительной забастовки работников. В ходе проверки информация о волнениях не подтвердилась, вместе с тем установлено, что организация систематически нарушает сроки выплаты заработной платы.

Как сообщила Накануне.RU старший помощник прокурора Тюменской области по взаимодействию со средствами массовой информации Елена Мельникова, зарплата за январь должна была быть выплачена 15 февраля, но работники ее получили только 22 февраля. Зарплату за февраль часть работников увидели 7 марта, а часть - только 27 марта, хотя она должна была быть перечислена всем 15 марта. Зарплату за март выплатили только 25 апреля. Задержки с оплатой труда были и в 2017 г., отметили в прокуратуре.

В этой связи прокуратура возбудила административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок зарплаты). В адрес генерального директора компании вынесено представление с требованием принять исчерпывающие меры к устранению нарушений.

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27.04.2018 12:43 Мск | Тюмень | информационная служба Накануне.RU
14:43 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 13.04.2018 14:10 Мск
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Ранее 13.04.2018 09:35 Мск
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Прокуратура возбудила дело против тюменского подрядчика Антипинского НПЗ
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