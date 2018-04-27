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В Тобольске открылся музей Романовых
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Открытие музея Николая II в Тобольске (2018) | Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

В Тобольске в бывшем генерал-губернаторском доме открылся музей царской семьи. Идея его появления принадлежит фонду "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", передает корреспондент Накануне.RU.
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В церемонии приняли участие губернатор Тюменской области Владимир Якушев, митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, духовенство Тобольской и Екатеринбургской митрополий, вдова племянника Николая II Ольга Куликовская-Романова, председатель наблюдательного совета Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества Анна Громова.

"Наше время нуждается в светлых нравственных ориентирах, за которыми бы мы все, и взрослые, и дети, следовали в повседневной жизни. Я хотела бы, чтобы этот музей и высокий духовный пример Царственных страстотерпцев напомнил бы всем нам об ответственном отношении к своему Отечеству, к своей семье, к своей вере", - цитирует пресс-служба Екатеринбургской епархии Громову.

Открытие музея Николая II в Тобольске глава Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества Анна Громова(2018)|Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

Владыка Димитрий полагает, что музей императорской семьи в Тобольске поможет людям еще сильнее полюбить Россию.

"Из истории мы видим: в жизни нашего народа были трудные периоды, но во всех случаях народ выходил из разорения и оживал духовно. Открытие музея свидетельствует о том, что сибиряки хранят память о своей истории, какой бы она ни была, и стремятся передать ее потомкам", - сказал глава Тобольской митрополии.

Открытие музея Николая II в Тобольске Владимир Якушев Анна Громова Митрополит Димитрий(2018)|Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

Наиболее ценные и интересные экспонаты музея – декоративная наградная доска из мамонтовой кости с автографом цесаревича Николая Александровича, штандарт, под которым будущий император путешествовал по Сибири, семейный альбом с любительскими фотографиями Царской семьи в Тобольске, шелковая шаль, принадлежавшая императрице Александре Федоровне, а также Евангелие с ее автографом, счета из Иоанно-Веденского монастыря за продукты питания для ссыльной семьи.

Открытие музея Николая II в Тобольске(2018)|Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

Открытие музея Николая II в Тобольске(2018)|Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

Отметим, идею создать музей ранее предложил фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО). В результате удалось создать новый музей, который станет одним из филиалов Тобольского историко-архитектурного музея заповедника.

В бывшем доме генерал-губернатора воссозданы 13 залов дворца. В них использованы подлинные элементы и детали – полы, лестницы, дверные рамы, орнаментальная лепнина. Экспозицию дополнили уникальные вещи периода жизни семьи бывшего императора в Тобольске.

Открытие музея Николая II в Тобольске(2018)|Фото: Пресс-служба Екатеринбургской епархии

Открытие музея Николая II в Тобольске(2018)|Фото: Пресс-служба Екатеринбургской епархии

Экспозицию дополнили мемориальные вещи частных коллекций из эмиграции. В частности, потомками воспитателя и наставника цесаревича Алексея Чарльза Гиббса, отправившегося в добровольную ссылку вместе с царской семьёй, переданы предметы, которыми Романовы пользовались на пароходе "Русь" по пути в Тобольск, в том числе альбом с фотографиями.

Уникальным приобретением музея можно назвать коллекцию предметов из благотворительного фонда ее императорского высочества великой княгини Ольги Александровны. Среди них – личные вещи семьи Николая II. Попали в музей также редкие вещи и документы, сохранённые потомками последнего тобольского священника Владимира Хлынова, единственного допущенного совершать службы во время жизни в доме Романовых, сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда.

Открытие музея Николая II в Тобольске(2018)|Фото: Пресс-служба Екатеринбургской епархии

Открытие музея Николая II в Тобольске(2018)|Фото: Пресс-служба Екатеринбургской епархии

Напомним, Николай II отрекся от престола 2 марта 1917 г. После этого Романовых заточили в Александровском дворце Царского села. В августе 1917 г. их привезли в Тобольск. В городе семья прожила восемь месяцев. 30 апреля 1918 г. они ступили на землю Екатеринбурга, где в ночь с 16 на 17 июля того же года их расстреляли.

Открытие музея Николая II в Тобольске(2018)|Фото: Пресс-служба Екатеринбургской епархии

Открытие музея Николая II в Тобольске(2018)|Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

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27.04.2018 12:33 Мск | Тобольск | Михаил Лукашкин
14:33 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 17.10.2017 17:44 Мск
Глава Тюменской области считает, что музей Николая II в Тобольске будет интересен всем жителям РФ

Ранее 17.10.2017 14:02 Мск
В год столетия расстрела семьи Николая II в Тобольске откроется музей Романовых








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В Тобольске открылся музей Романовых
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