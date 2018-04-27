Волгоградские депутаты внесли в Госдуму закон о смене часового пояса для региона

Депутаты Волгоградской областной думы внесли в "нижнюю палату" федерального парламента поправки в закон об исчислении времени. Депутаты предложили перенести Волгоградскую область из второй часовой зоны (мск, московское время, UTC+3) в третью часовую зону (мск+1, московское время плюс 1 час, UTC+4), передает корреспондент Накануне.RU.

В пояснениях к проекту отмечено, что поступает значительное количество жалоб на сокращение светового дня, снижение трудовой активности, ухудшение состояния здоровья в связи с нарушением естественных биологических ритмов человека. Кроме того, отмечен рост платежей за потребление электроэнергии.

Решение о смене часового пояса на референдуме поддержали жители.