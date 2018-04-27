Часть традиционных весенних субботников в Свердловской области перенесена

В Свердловской области акция по уборке территорий состоится 28 апреля. Традиционно в ней примут участие представители органов власти, общественные организации, работники предприятий, учащиеся школ и вузов, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора региона.

За представителями исполнительных органов государственной власти закреплены 34 участка. Приоритетными местами для уборки являются особо охраняемые природные территории и площади, прилегающие к зданиям, в которых расположены органы власти.

В частности, первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов в 15.00 даст старт субботнику на территории госпиталя для ветеранов войн.

Как сообщил председатель областного отделения Всероссийского общества охраны природы Николай Калинкин, сезон субботников они открыли 21 апреля в Юго-Западном парке, где совместно со школьниками развесили скворечники и кормушки. В предстоящую субботу активисты движения с волонтерами будут наводить порядок в парке Оленьи Ручьи.

Вместе с тем, из-за выпавшего снега, часть традиционных весенних субботников была перенесена на более позднее время, так, на территории Шарташского лесного парка уборка состоится 26 мая.