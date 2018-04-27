Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин приняли Пханмунчжомскую декларацию

Лидеры КНДР и Республики Корея в ходе саммита подписали Пханмунчжомскую декларацию.

Читайте также: Главы двух Корей приступили к переговорам

Как передаёт The Korea Herald, в документе говорится о том, что стороны будут продолжать переговоры, направленные на подписание мирного договора, ослабление военной напряжённости и ядерное разоружение Корейского полуострова.

Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин в этом году посетит Пхеньян, а кроме того, состоятся встречи между членами семей, разделённых в ходе Корейской войны.

В северокорейском городе Кэсон будет открыт совместно управляемый пункт связи, КНДР и РК договорились расширять контакты в различных областях, а для решения гуманитарных проблем будут открыты пункты Красного Креста.

В Западном (Жёлтом) море близ разграничительной линии планируется создать зону мира. Также корейские государства решили начать переговоры по военной линии. Для снижения напряжённости Пхеньян и Сеул договорились снизить военные расходы.

Добиваться подписания мирного договора планируется и в формате переговоров с участием США и, возможно, Китая. Подтверждена приверженность к полному ядерному разоружению.