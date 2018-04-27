Прокуратура требует взыскать с департамента строительства Зауралья ущерб за гибель водных биоресурсов

Курганский межрайонный природоохранный прокурор добивается взыскания с департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства области более 200 тыс. рублей ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам в результате ремонтных работ мостов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Главное управление автомобильных дорог Курганской области при выполнении работ по ремонту мостов в акватории водных ресурсов через реки причинило значительный ущерб водным биологическим ресурсам. В настоящий момент управление реорганизовано и правопреемником всех прав и обязанностей является департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области.

Поскольку ущерб не был возмещен природоохранной прокуратурой в суд направлено четыре иска о принудительном взыскании с департамента строительства более 200 тыс. рублей, которые находятся на рассмотрении.