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Валерий Задорин был избран в свердловский общественный совет СКР
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задорин валерий юрьевич руководитель следственного управления ск рф по свердловской области (2017) | Фото: Накануне.ru

Экс-руководитель Следственного комитета РФ по Свердловской области Валерий Задорин был избран в общественный совет при СУ СК РФ по Свердловской области, информацию Накануне.RU подтвердили в ведомстве.
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Напомним, в апреле президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Задорина от должности. Сейчас обязанности главы свердловского СКР исполняет первый заместитель руководителя управления полковник юстиции Михаил Бусылко.

Напомним, летом прошлого года в свердловском СУ СКР прошла масштабная проверка, а руководитель управления Валерий Задорин был на время отстранен от службы. Это произошло после визита на Средний Урал Владимира Путина. Речь идет об истории с тагильской "борзотой": сотрудникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий не платили зарплату. После проверки Задорин вернулся к службе.

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27.04.2018 11:55 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
13:55 Екб


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Валерий Задорин был избран в свердловский общественный совет СКР
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