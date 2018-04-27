Валерий Задорин был избран в свердловский общественный совет СКР

Экс-руководитель Следственного комитета РФ по Свердловской области Валерий Задорин был избран в общественный совет при СУ СК РФ по Свердловской области, информацию Накануне.RU подтвердили в ведомстве.

Напомним, в апреле президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Задорина от должности. Сейчас обязанности главы свердловского СКР исполняет первый заместитель руководителя управления полковник юстиции Михаил Бусылко.

Напомним, летом прошлого года в свердловском СУ СКР прошла масштабная проверка, а руководитель управления Валерий Задорин был на время отстранен от службы. Это произошло после визита на Средний Урал Владимира Путина. Речь идет об истории с тагильской "борзотой": сотрудникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий не платили зарплату. После проверки Задорин вернулся к службе.