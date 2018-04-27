"Яндекс": Тотальные блокировки Роскомнадзора навредят прежде всего рунету

"Яндекс" назвал попытки Роскомнадзора заблокировать доступ к мессенджеру Telegram в России опасными для всего рунета.

По мнению представителя компании, российский рынок способен развиваться лишь в условиях открытой конкуренции.

Интернет-компания подтвердила временное включение Роскомнадзором своих IP-адресов в реестр запрещенной информации и ждет от ведомства разъяснений.

"Сегодня ночью в реестре Роскомнадзора внезапно появилось пять IP-адресов "Яндекса". Наши адреса пробыли в реестре около двух часов, на текущий момент IP-адреса из этого списка пропали. Дежурная смена наших технических специалистов всю ночь оперативно мониторила ситуацию и поддерживала полную доступность наших сервисов. Мы ждем разъяснений Роскомнадзора", - сообщил ТАСС директор по связям с общественностью "Яндекса" Очир Манджиков.

Манджиков напомнил, что пострадали многие ресурсы и их пользователи. "Мы не считаем эту ситуацию нормальной", - заявил он.

"Ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего рунету. Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок", - заключил директор по связям с общественностью "Яндекса".

Напомним, с 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать Telegram. Претензия властей состоит в том, что мессенджер не передал ключи для дешифровки переписки пользователей из России. В черный список организации попало около 20 млн IP-адресов, в том числе компаний Amazon и Google, что создало проблемы в работе ряда сайтов.

Позже частично перестал открываться Youtube. Также сообщалось, что блокировки Роскомнадзора привели к сокращению продажэлектронных полисов ОСАГО. Проблемы были и у пользователей Viber. Сегодня сообщалось, что Роскомнадзор внес в реестр запрещенных ресурсов IP-адреса "Яндекса", "В контакте", Twitter, Facebook,"Одноклассников", Yahoo и Liveinternet.