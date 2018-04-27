Президент "Анжи" заявил, что не материл арбитра после поражения от "Урала"

Президент "Анжи" Осман Кадиев заявил, что не ругался матом в адрес судьи после поражения от "Урала".

Напомним, после матча "Анжи" - "Урал", который завершился победой гостей со счетом 0:1, президент дагестанской команды в прямом эфире на всю страну обматерил арбитра. Во всяком случае, именно к такому выводу пришли в Российском футбольном союзе.

"Я никак не высказывался после матча. С чего вы решили, что я высказывался? В бумагах, поступивших в комитет по этике РФС, говорится, что оскорблял я? Они мой голос не знают или не различают чьи-то голоса. Там же слышен голос, и это голос другого человека. Сравните мой голос и голос того человека, который ругается. У меня нет привычки ругаться матом", - цитирует Кадиева Sport24.ru.

Как сообщало Накануне.RU, также КДК РФС крупно оштрафовал "Анжи" после поражения от "Урала". Причиной стали различные нарушения, допущенные дагестанским клубом во время матча.