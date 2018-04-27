Экс-глава "Почты России" Страшнов возглавит "ЕвроХим"

Экс-глава "Почты России" Дмитрий Страшнов возглавит с 1 июля 2018 года EuroChem Group AG ("ЕвроХим"), сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

"Дмитрий Страшнов заменит на этом посту Дмитрия Стрежнева, который в свою очередь останется в Совете директоров Группы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Страшнов в ноябре 2017 г. присоединился к Группе в роли операционного директора.

"Для меня большая честь возглавить EuroChem в период запуска крупных калийных проектов и выхода Группы на новый — стратегически важный этап ее развития", - прокомментировал Страшнов свое назначение.

С 2013 г. по 2017 г. Страшнов занимал пост гендиректора ФГУП "Почта России".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в ноябре 2016 года вокруг Страшнова разгорелся скандал. Генпрокуратура потребовала завести дело в связи с незаконной выплатой бывшему главе ФГУП "Почта России" вознаграждения в 95,4 млн руб., которое он получил по итогам 2014 года.

Тогда Страшнов заявил, что ситуация с его премией в 95,4 млн руб. "несколько перегрета".

В июле 2017 года стало известно, что "Почту России" возглавил выходец из Минэкономразвития Николай Подгузов, который курировал на прежней должности монополии, тарифы и долгосрочные стратегии.