Молнии попали в два самолета при вылете из "Шереметьево": одному из них пришлось прервать полет

Молнии попали в два самолета при вылете из московского аэропорта "Шереметьево".

Об этом доложили командиры самолетов Bombardier и Airbus А320 в четверг днем с разницей менее часа, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Одному из лайнеров пришлось прервать полет и вернуться в аэропорт вылета. Сообщается, что небольшой Bombardier бизнес-авиации выполнял рейс из Мюнхена с дозаправкой в "Шереметьево. "После доклада командира о поражении молнией экипаж получил настоятельную рекомендацию вернутся в аэропорт вылета, чтобы оценить степень повреждений", - сказал источник.

Среднемагистральный Airbus А320 серьезных повреждений не получил. Самолет "Аэрофлота" направлялся из Москвы в Ниццу, он продолжил рейс до пункта назначения.

Летом прошлого года на подлете к Москве два самолета попали в грозовой фронт - в них попали молнии. Никто из пассажиров и членов экипажей не пострадал.