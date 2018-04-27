В Москве строители обнаружили закопанные скелеты троих человек

На севере Москвы строители обнаружили закопанные скелеты троих человек.
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Кости и черепа обнаружили во время земляных работ на Большой Академической улице. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, этих людей убили еще в 1990-е годы. По его словам, следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства жуткой находки.
Как сообщало Накануне.RU, в октябре прошлого года при раскопках в центре Москвы нашли человеческий скелет. В том случае смерть наступила около 50 лет назад.