В Москве строители обнаружили закопанные скелеты троих человек

На севере Москвы строители обнаружили закопанные скелеты троих человек.

Кости и черепа обнаружили во время земляных работ на Большой Академической улице. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, этих людей убили еще в 1990-е годы. По его словам, следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства жуткой находки.

Как сообщало Накануне.RU, в октябре прошлого года при раскопках в центре Москвы нашли человеческий скелет. В том случае смерть наступила около 50 лет назад.