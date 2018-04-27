В Нижегородской области обнаружены тела двоих погибших детей

Тела малолетних детей были обнаружены вечером 26 апреля, после тушения пожара в заброшенном здании, расположенном в Семеновском районе Нижегородской области, сообщает Федералпресс, со ссылкой на пресс-службу СУ СКР региона.

"На место происшествия незамедлительно выехали руководители регионального управления следственного комитета, ГУ МВД по Нижегородской области, следователи-криминалисты и следственно-оперативная группа", – говорится в сообщении.

По факту насильственной смерти было возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи продолжают работать на месте происшествия. Устанавливаются возраст, пол и личности погибших детей.