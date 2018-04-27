В Вологодской области арестован руководитель финансовой пирамиды, от деятельности которого пострадали 50 человек

В Вологодской области руководитель организации "МСО Инвест Групп", которая являлась финансовой пирамидой, арестован по подозрению в хищении денежных средств у граждан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Злоумышленник похищал деньги путем обмана и злоупотребления доверием граждан посредством заключения договоров займа.

"На сегодняшний день в отношении руководителя возбужден ряд уголовных дел по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), в результате преступных действий последнего причинен особо крупный ущерб 50 потерпевшим на общую сумму более 30 млн рублей", - говорится в сообщении.

Великоустюгский районный суд избрал в отношении предпринимателя меру пресечения в виде заключения под стражу.