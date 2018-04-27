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"У противников России есть шансы ввергнуть Армению в хаос" Протесты в Армении продолжаются, несмотря на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна. Останется ли "бархатная революция" сугубо внутренним делом закавказской республики или отразится на её внешнеполитических приоритетах?
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26.04.2018
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Новости
27.04.2018 11:12 Мск (13:12 Екб)
политика | В бывшем СССР
И.о. премьера Армении отказался от переговоров с лидером оппозиции
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Карен Карапетян (2016) | Фото:

Исполняющий обязанности армянского премьера Карен Карапетян не будет участвовать в переговорах с лидером оппозиции Николом Пашиняном. Об этом в фейсбуке написал пресс-секретарь главы правительства Арам Араратян.
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"И.о премьера считает, что переговоры, в которых одна сторона диктует повестку, а вторая повестку представить не может, не могут считаться переговорами", - говорится в сообщении.

Кроме того, Карапетян считает, что требования переговоров перед камерами говорят о том, что они не нацелены на результат.

Ранее Пашинян на митинге в Ереване объявил о готовности продолжить переговоры с властями страны. Однако оппозиционный депутат выдвинул для этого условие - открытый разговор с участием журналистов и врио премьер-министра Карена Карапетяна, который, по словам Пашиняна, не принял участие в предыдущем этапе переговоров.

Протесты в Армении, несмотря на отставку премьера Сержа Саргсяна, продолжаются, оппозиция выдвигает новые требования. В частности, Пашинян потребовал отставки Карапетяна.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, выборы премьер-министра закавказской страны состоятся 1 мая.

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27.04.2018 11:12 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:12 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 27.04.2018 05:15 Мск
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И.о. премьера Армении отказался от переговоров с лидером оппозиции
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