И.о. премьера Армении отказался от переговоров с лидером оппозиции

Исполняющий обязанности армянского премьера Карен Карапетян не будет участвовать в переговорах с лидером оппозиции Николом Пашиняном. Об этом в фейсбуке написал пресс-секретарь главы правительства Арам Араратян.

"И.о премьера считает, что переговоры, в которых одна сторона диктует повестку, а вторая повестку представить не может, не могут считаться переговорами", - говорится в сообщении.

Кроме того, Карапетян считает, что требования переговоров перед камерами говорят о том, что они не нацелены на результат.

Ранее Пашинян на митинге в Ереване объявил о готовности продолжить переговоры с властями страны. Однако оппозиционный депутат выдвинул для этого условие - открытый разговор с участием журналистов и врио премьер-министра Карена Карапетяна, который, по словам Пашиняна, не принял участие в предыдущем этапе переговоров.

Протесты в Армении, несмотря на отставку премьера Сержа Саргсяна, продолжаются, оппозиция выдвигает новые требования. В частности, Пашинян потребовал отставки Карапетяна.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, выборы премьер-министра закавказской страны состоятся 1 мая.