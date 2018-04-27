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Новости
27.04.2018 11:10 Мск (13:10 Екб)
политика | Челябинская область
Глава Миасса Геннадий Васьков получил "неуд" от депутатов
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(2017) | Фото: миасс.рф

В Миассе депутаты городского собрания проголосовали против принятия отчета главы города Генная Васькова о результатах работы за прошлый год.
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Голосование проходило тайно. Против принятия отчета проголосовали 16 депутатов, за – три, пишет "Миасский рабочий".

Сессия депутатов началась со спора. Депутаты не могли утвердить повестку. Глава Миасса просил перенести отчет на майскую сессию, но вопрос так и не был снят с повестки.

На заседании депутатской комиссии по экономической и бюджетной политике 17 апреля депутаты приняли решение на ближайшей сессии рассмотреть отчет главы Миасса о деятельности в 2017 году. Неделей ранее такое решение не было принято – не хватило одного голоса.

"Геннадий Васьков на заседании комиссии не присутствовал, докладчик по вопросу об отчете назначен не был. Однако времени для ознакомления с документом у депутатов было достаточно: отчет был направлен в Собрание в феврале и рассматривался в комиссиях неоднократно", - отметили тогда в пресс-службе горсобрания.

Напомним, в 2017 году Васьков также получил "неуд" от депутатов.

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27.04.2018 11:10 Мск | Миасс | информационная служба Накануне.RU
13:10 Екб


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Глава Миасса Геннадий Васьков получил "неуд" от депутатов
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