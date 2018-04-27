В Краснокамске судебные приставы опечатали пожароопасный бар "Фортуна"

Нарушения требований пожарной безопасности в краснокамском баре "Фортуна" выявили сотрудники прокуратуры и МЧС, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Как оказалось, помещения развлекательного заведения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре. Кроме того, эвакуационные выходы захламлены и используются для хранения хозоборудования.

Работа бара приостановлена до окончательного решения суда. Приставы опечатали здание и регулярно проводят проверки сохранности наложенных пломб.

Напомним, проверки ТРЦ и мест отдыха людей во всех регионах России начались после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".