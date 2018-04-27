В Нефтеюганском районе готовят площадку для строительства межмуниципального полигона ТКО

В Нефтеюганском районе началась подготовка площадки для строительства межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей.

Полигон будет обслуживать население Нефтеюганского района, Нефтеюганска и Пыть-Яха. Строительство ведется в рамках концессионного соглашения, заключенного в декабре 2017 г. между департаментом промышленности автономного округа и "Ресурсосбережение ХМАО". Строительство ведется на принципах проектного управления.

"Проектная инициатива исходила от окружных властей. Сейчас создана рабочая группа, в которую вошли все заинтересованные стороны: органы власти автономного округа, муниципальных образований и концессионер. Мы все пониманием, что строительство комплексного межмуниципального полигона – это общая задача, поэтому команда проекта делает все необходимое, для того чтобы работы по проекту проводились в намеченные сроки", – отметил руководитель проекта, заместитель генерального директора Фонда развития Югры Сергей Афанасьев.

Работы концессионером ведутся оперативно. До конца лета 16 га бывших болот необходимо подготовить для строительства объекта. Сейчас на площадке снимается слой мягкого грунта, производится ее отсыпка и трамбование песком.

Новый полигон мощностью 90 тыс. тонн в год построят недалеко от действующего, поэтому логистика для коммунальных служб муниципалитетов не поменяется. Срок эксплуатации составит не менее 20 лет. Новый объект будет отвечать всем современным требованиям. Здесь построят мусоросортировочный завод мощностью в 100 тыс. тонн, оборудованный средствами защиты, отвечающий всем современным требованиям. При этом оборудование и материалы для строительства будут применять в основном отечественные.

"Этот объект будет отвечать всем требованиям экологического законодательства, где будет происходить сортировка в целях дальнейшей утилизации отходов, отбор коммерческих фракций, которые пойдут на дальнейшую переработку и продажу", – пояснил генеральный директор "Ресурсосбережение ХМАО" Евгений Барзыкин.

Также, по его словам, на объекте будет осуществляться радиационный контроль, использоваться система сбора и отвода фильтрата и биогазов, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду и исключить появление неприятных запахов. После обработки картон, пластик, металл, древесина получат новую жизнь в производстве вторичной продукции. Фракции, не подлежащие дальнейшей утилизации, отправят на специально подготовленные "карты" для последующего захоронения.

По расчетам экспертов, новый объект позволит предотвратить экологический ущерб на сумму более 28 млрд руб.

Напомним, согласно государственной программе обеспечения экологической безопасности в Югре запланировано создание еще четырех межмуниципальных полигонов ТКО в Сургутском, Нижневартовском, Октябрьском и Ханты-Мансийском районах.