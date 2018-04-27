Владимир Якушев поручил обеспечить безопасность на массовых мероприятиях в майские праздники

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев поручил органам местного самоуправления и региональным ведомствам держать на контроле вопрос обеспечения безопасности на массовых мероприятиях, которые состоятся в майские праздники. Тема обсуждалась на совместном заседании антитеррористической комиссии и регионального оперативного штаба, которое провел губернатор.

В совещании участвовали руководители правоохранительных органов и силовых структур, представители регионального правительства, в режиме видео-конференц-связи главы городских округов и муниципальных районов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора региона.

В Тюменской области запланировано большое количество мероприятий, в том числе и с участием детей. Было отмечено, что делается все необходимое, чтобы обеспечить их проведение во всех муниципальных образованиях без чрезвычайных происшествий. В частности, учреждения и площадки, где планируются праздники, будут тщательно проверены. Правоохранительные органы будут нести службу в этот период в усиленном режиме.

Губернатор акцентировал внимание на обеспечении безопасности запланированных перевозок детей внутри муниципалитетов и за их пределами. На совещании также обсудили подготовку к предстоящей летней оздоровительной кампании. В ней будет участвовать 651 организация: лагеря с дневным пребыванием, загородные центры и палаточные лагеря. Всего отдыхом планируется охватить порядка 190 тысяч детей.

"Обращаю особое внимание на вопросы безопасности пребывания детей, организации питания, перевозок, спортивных мероприятий, обработки территорий от клещей и так далее. Все установленные требования должны неукоснительно соблюдаться, чтобы пройти этот ответственный период без проблем. Руководители органов местного самоуправления и региональной власти должны держать ситуацию на постоянном контроле", - акцентировал глава региона.