Верховный суд отменил оправдание ямальца, которому вменяли расстрел двоих собутыльников

Верховный суд отменил оправдательный приговор, который вынесла окружная инстанция Ямала на основании вердикта присяжных, посчитавших жителя поселка Кутопьюган невиновным в убийстве двоих людей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

В нарушение закона в присутствии присяжных подсудимый и его защитник неоднократно заявляли о недопустимости доказательств, искажали содержание протоколов, показаний свидетелей и заключений экспертиз, а также сообщали сведения, исследование которых не относится к компетенции присяжных заседателей.

В итоге коллегия посчитала ямальца невиновным, а суд 26 декабря 2017 г. вынес соответствующий приговор. Прокуратура округа обжаловала решение из-за систематических нарушений закона стороной защиты. Верховный суд отменил вердикт и направил дело на новое рассмотрение.

Напомним, трагедия разыгралась в жилом балке Кутопьюгана 27 августа 2016 г. 30-летний мужчина в ходе ссоры со своими собутыльниками выстрелил в них из двуствольного охотничьего ружья 16 калибра. Одному потерпевшему выстрел пришёлся в голову, другому — в грудную область, оба умерли. После стрелок скрылся и стал распускать среди односельчан слухи о том, что преступление совершил другой житель поселка. Через двое суток его задержали.