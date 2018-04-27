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Верховный суд отменил оправдание ямальца, которому вменяли расстрел двоих собутыльников
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ружье охота выстрел (2010) | Фото: kp.ru

Верховный суд отменил оправдательный приговор, который вынесла окружная инстанция Ямала на основании вердикта присяжных, посчитавших жителя поселка Кутопьюган невиновным в убийстве двоих людей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.
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В нарушение закона в присутствии присяжных подсудимый и его защитник неоднократно заявляли о недопустимости доказательств, искажали содержание протоколов, показаний свидетелей и заключений экспертиз, а также сообщали сведения, исследование которых не относится к компетенции присяжных заседателей.

В итоге коллегия посчитала ямальца невиновным, а суд 26 декабря 2017 г. вынес соответствующий приговор. Прокуратура округа обжаловала решение из-за систематических нарушений закона стороной защиты. Верховный суд отменил вердикт и направил дело на новое рассмотрение.

Напомним, трагедия разыгралась в жилом балке Кутопьюгана 27 августа 2016 г. 30-летний мужчина в ходе ссоры со своими собутыльниками выстрелил в них из двуствольного охотничьего ружья 16 калибра. Одному потерпевшему выстрел пришёлся в голову, другому — в грудную область, оба умерли. После стрелок скрылся и стал распускать среди односельчан слухи о том, что преступление совершил другой житель поселка. Через двое суток его задержали.

Другие новости по темам: убийство, охотничье ружьё, собутыльники, Верховный суд, присяжные
27.04.2018 10:56 Мск | Надым | Михаил Лукашкин
12:56 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 11.10.2017 19:10 Мск
В ЯНАО перед судом предстанет обвиняемый в убийстве двоих собутыльников

Ранее 14.09.2016 00:45 Мск
На Ямале на стройплощадке застрелили двух человек








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Верховный суд отменил оправдание ямальца, которому вменяли расстрел двоих собутыльников
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