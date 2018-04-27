Ив Каракатзанис назначен президентом "АвтоВАЗа"

Совет директоров концерна "АвтоВАЗ" утвердил Ива Каракатзаниса президентом компании, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы.

Он приступит к своим обязанностям на этом посту с 1 июня 2018 года. Полномочия нынешнего главы "АвтоВАЗа" Николя Мора будут прекращены с 31 мая текущего года.

В компании Накануне.RU также сообщили, что в I квартале 2018 г. автоконцерн реализовал 79 тыс. 114 автомобилей в России, что на 28,8% больше, чем за тот же период 2017 г. (при этом рынок показал меньшую динамику роста +21,7%)

"По результатам деятельности в I квартале 2018 года Компания получила консолидированную выручку в объеме 64,8 млрд руб., что на 40,8% больше, чем в январе-марте 2017 года. Операционная маржа составила +1,8 млрд руб., в сравнении с -0,9 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Чистый результат составил +0,6 млрд руб., что на 3,4 млрд руб. лучше показателя I квартала 2017 года", - говорится в сообщении.