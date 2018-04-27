Основной собственник "Зимней вишни" готов передать здание властям и оплатить его снос

Основной собственник торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове, где 25 марта произошел пожар с 60 жертвами, передаст здание властям города и оплатит его снос, сообщил журналистам мэр Илья Середюк.

По его словам, собственников у здания около 40, но основной – "Кемеровский кондитерский комбинат". Его владельцы готовы оплатить снос здания и создание на его месте того, что хотели бы видеть кемеровчане. Большинство горожан хочет, чтобы территория может быть признана рекреационной.

По словам мэра, на разрешение юридических и организационных моментов может потребоваться "неделя - дней 10".

Мэр уточнил, что следственные органы продолжают работать в здании ТЦ. Действия по сносу здания начнутся после того, как оно будет освобождено, передает ТАСС.

"Кемеровский кондитерский комбинат" принадлежит компании "Кондитерус ком", совладельцем которой выступает томский бизнесмен Денис Штенгелов. Ранее он пообещал семьям жертв пожара по 3 млн рублей компенсации за каждого погибшего от компании.