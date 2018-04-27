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В Кургане работы на улице Карла Маркса, где автомобиль провалился в дорожную яму, продлены до конца мая
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яма, Курган, асфальт, Карла Маркса (2018) | Фото:vk.com &quot;Типичный Курган&quot; Сергей Гаркуша

В Кургане до конца мая продлено частичное перекрытие улицы Карла Маркса, где в начале апреля провалился асфальт. Точечно устранить аварию не удалось, работы будут идти до конца мая, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".
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Напомним, 6 апреля на улице Карла Маркса в самом центре города "Камаз" чуть не провалился под асфальт - на дороге образовалась огромная яма. "Водный союз" устраняет последствия коммунальной аварии, работы на данном участке должны были продлиться до 7 мая. В выходные автомобиль ВАЗ-2107, в котором находились молодой человек и две девушки, протаранил ограждение и провалился в дорожную яму.

яма, Курган, Карла Маркса, ВАЗ,(2018)|Фото: vk.com/doroga_45

Устранить аварию точечно не удалось, образовались новые провалы, необходима перекладка части трубы. В связи с этим продлено до конца мая частичное перекрытие улицы Карла Маркса в районе домов №№ 107-111.

"К сожалению, точечно устранить аварию не предоставляется возможным. При выполнении земляных работ мы обнаружили, что коллектор имеет новые провалы, один из них - в районе дома №107 по ул. Карла Маркса. В связи с этим нами принято решение о перекладке участка аварийной трубы. Замене подлежит порядка 60 метров коллектора. Работы планируем продолжить до конца мая. Необходимый материал уже заказан", - рассказал главный инженер компании Владимир Шаляпин.

яма, Курган, асфальт, Карла Маркса(2018)|Фото:vk.com "Типичный Курган" Сергей Гаркуша

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27.04.2018 10:44 Мск | Курган | информационная служба Накануне.RU
12:44 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 24.04.2018 13:06 Мск
В Кургане автомобиль с пассажирами провалился в дорожную яму

Ранее 12.04.2018 12:36 Мск
В Кургане работы на улице Карла Маркса, где провалился асфальт, затянутся до 7 мая

Ранее 06.04.2018 14:19 Мск
"Вот он, символ нашего города". В центре Кургана прямо на проезжей части провалился асфальт








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В Кургане работы на улице Карла Маркса, где автомобиль провалился в дорожную яму, продлены до конца мая
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