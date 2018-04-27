В Кургане работы на улице Карла Маркса, где автомобиль провалился в дорожную яму, продлены до конца мая

В Кургане до конца мая продлено частичное перекрытие улицы Карла Маркса, где в начале апреля провалился асфальт. Точечно устранить аварию не удалось, работы будут идти до конца мая, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

Напомним, 6 апреля на улице Карла Маркса в самом центре города "Камаз" чуть не провалился под асфальт - на дороге образовалась огромная яма. "Водный союз" устраняет последствия коммунальной аварии, работы на данном участке должны были продлиться до 7 мая. В выходные автомобиль ВАЗ-2107, в котором находились молодой человек и две девушки, протаранил ограждение и провалился в дорожную яму.

Устранить аварию точечно не удалось, образовались новые провалы, необходима перекладка части трубы. В связи с этим продлено до конца мая частичное перекрытие улицы Карла Маркса в районе домов №№ 107-111.

"К сожалению, точечно устранить аварию не предоставляется возможным. При выполнении земляных работ мы обнаружили, что коллектор имеет новые провалы, один из них - в районе дома №107 по ул. Карла Маркса. В связи с этим нами принято решение о перекладке участка аварийной трубы. Замене подлежит порядка 60 метров коллектора. Работы планируем продолжить до конца мая. Необходимый материал уже заказан", - рассказал главный инженер компании Владимир Шаляпин.