Вслед за автобусами: стоимость проезда в трамваях Нижнего Тагила повысится с 1 июля

С 1 июля 2018 года стоимость проезда в трамваях Нижнего Тагила повысится с 18 до 19 рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской думы, МУП "Тагильский трамвай" защитил обоснованный тариф в региональной энергетической комиссии. В итоге парламентом было принято решение о льготном проезде для пенсионеров и школьников - для данных категорий тагильчан поездка будет стоить 11 рублей, еще 8 рублей, как и прежде, компенсирует перевозчику городской бюджет.

"В прошлом году электротранспортом в городе перевезено 5,8 миллионов льготников, затраты городского бюджета составили 46,8 миллионов рублей. Средства, необходимые для сохранения льготного проезда, предусмотрены в бюджете города этого года в полном объеме, а также запланированы на 2019 и 2020 годы", - сообщает пресс-служба думы.

Напомним, в декабре прошлого года проезд вырос в маршрутках и городских автобусах Нижнего Тагила.