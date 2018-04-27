Митинг памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС прошел в Нижнем Тагиле

Митинг, посвященный памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции прошел накануне в Нижнем Тагиле. Его участники отдали должное мужеству и самопожертвованию тагильчан, которые тридцать два года назад устраняли последствия техногенной катастрофы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе муниципалитета.

Организатором митинга памяти традиционно стало управление социальных программ и семейной политики администрации города. В нем приняли участие свыше ста горожан. Среди них были как сами ликвидаторы и их родственники, так и молодежь – учащиеся пятидесятой, тридцать третьей и семьдесят первой средних образовательных школ.

Начался митинг с минуты молчания. В память о тех, кто во время аварии на ЧАЭС ценой своей жизни спасал тысячи чужих, в воздух запустили воздушные шары. Перед собравшимися со специальными номерами выступили ликвидаторы и артисты, трогательную постановку сделали учащиеся СОШ №71.

Из Нижнего Тагила на ликвидацию аварии на ЧАЭС было официально призвано 474 человека. Уезжали в Чернобыль и добровольцы, командированные предприятиями и организациями города. Окончательной цифры тагильчан, которые принимали участие в устранении последствий этой катастрофы, до сих пор нет. К сегодняшнему дню, по словам председателя правления организации "Союз "Чернобыль" России" Юрия Кокушкина, в живых осталось 271.

"Здесь собрались люди, которые пронесли трагедию Чернобыля через свою судьбу, - подчеркнул pаместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров. - Сегодня мы с благодарностью говорим о тагильчанах, которые ликвидировали эту страшную аварию, ведь именно им удалось заглушить поврежденный реактор и предотвратить худший сценарий развития событий. Наша задача – помнить об их подвиге, чтобы такой катастрофы больше не повторилось".

В конце мероприятия участники митинга зажгли возле памятного знака участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС поминальные свечи и возложили к нему цветы.