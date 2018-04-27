В овощехранилище в Нижегородской области обнаружены обгоревшие тела двух малолетних детей

В Нижегородской области в овощехранилище обнаружены обгоревшие тела двух малолетних детей, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, тела детей обнаружили сотрудники пожарной охраны, которые ночью прибыли на склад по сигналу о задымлении. Здание находилось в 200 метрах от деревни Осинки. По прибытии пожарные установили, что пожара нет, и возгорание было лишь на небольшой пощади, где и и обнаружили останки двоих детей.

Отмечается, что дети не опознаны, "на вид им меньше семи лет". На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета.

В региональном управлении СКР, в свою очередь, Накануне.RU сообщили, что тела детей были обнаружены 26 апреля в вечернее время после тушения пожара в заброшенном здании, расположенном в Семеновском районе Нижегородской области.

По факту насильственной смерти двух малолетних детей возбуждено уголовное дело. "В настоящее время следователи СК продолжают работать на месте происшествия. Устанавливаются возраст, пол и личности погибших детей. Отрабатываются все версии произошедшего", - говорится в сообщении.