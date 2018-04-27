В овощехранилище в Нижегородской области обнаружены обгоревшие тела двух малолетних детей

в этот день
27.04.18
11:39
В Екб.13:39
Автомобилисты Тюмени взбунтовались из-за отмены бесплатной парковки в аэропорту
Священник, ставший "лицом мусорного протеста", оказался "в опале"
Легковушка врезалась в памятник Т-34. ФОТО
Главное
Главы двух Корей приступили к переговорам

Тема дня
"У противников России есть шансы ввергнуть Армению в хаос" Протесты в Армении продолжаются, несмотря на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна. Останется ли "бархатная революция" сугубо внутренним делом закавказской республики или отразится на её внешнеполитических приоритетах?
27.04.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Telegram. Чья многоходовочка? Ведомства, игроки IT-отрасли и силовики перекидывают проблему блокировки гордого мессенджера, как горячую картошку, но до сих пор так и не стало понятно, зачем, почему и кем на самом деле этот процесс был запущен. Ясно только одно –Telegram всё ещё не заблокирован.
26.04.2018
от издателя  |  добавить комментарий


"Росатом" забирает Севморпуть у Минтранса Развитие Арктической зоны РФ поставило российские власти перед необходимостью создания единой структуры по управлению Северным морским путем (СМП). Но расширение полномочий "Росатома" может привести к конфликту интересов между другими структурами, занимающимися обеспечением судоходства в водах российской Арктики.
26.04.2018
экономика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В России завершился тест на знание Великой Отечественной войны
Десять депутатов свердловского ЗакСО под прицелом прокуратуры. Стали известны фамилии
Полиция сочла "правонарушением" цитату Ленина на пикете новосибирских активистов
Главы МИД G7 подготовили "жесткое" заявление в адрес России
"Естественное расслабление" или следствие трагедий? Почему упал рейтинг Путина
В России вслед за Google перестал открываться YouTube
"Установка памятника Ельцину на "Аллее правителей" - плевок в душу народа"
В США не верят, что в Россию попали американские "Томагавки"
Голосование
Что сделать с "РусАлом"?

Национализировать

Продать пакет акций государству

Просто помочь финансово

Устранить от контроля Дерипаску

Ничего - пусть сам разбирается


Результаты 288



Новости
27.04.2018 10:29 Мск (12:29 Екб)
происшествия | Приволжский ФО
В овощехранилище в Нижегородской области обнаружены обгоревшие тела двух малолетних детей
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Следственный комитет, СК (2016) | Фото: ddrgroup.ru

В Нижегородской области в овощехранилище обнаружены обгоревшие тела двух малолетних детей, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Читайте также:

По данным источника, тела детей обнаружили сотрудники пожарной охраны, которые ночью прибыли на склад по сигналу о задымлении. Здание находилось в 200 метрах от деревни Осинки. По прибытии пожарные установили, что пожара нет, и возгорание было лишь на небольшой пощади, где и и обнаружили останки двоих детей.

Отмечается, что дети не опознаны, "на вид им меньше семи лет". На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета.

В региональном управлении СКР, в свою очередь, Накануне.RU сообщили, что тела детей были обнаружены 26 апреля в вечернее время после тушения пожара в заброшенном здании, расположенном в Семеновском районе Нижегородской области.

По факту насильственной смерти двух малолетних детей возбуждено уголовное дело. "В настоящее время следователи СК продолжают работать на месте происшествия. Устанавливаются возраст, пол и личности погибших детей. Отрабатываются все версии произошедшего", - говорится в сообщении.

Другие новости по темам: Нижегородская область, дети, останки, пожар
27.04.2018 10:29 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
12:29 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

В овощехранилище в Нижегородской области обнаружены обгоревшие тела двух малолетних детей
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+