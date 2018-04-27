Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом на чемпионат мира

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Илья Воробьев подвел итоги матча Евротура против Финляндии, который его команда проиграла в серии буллитов. Также он рассказал о подготовке к предстоящему в мае чемпионату мира в Дании, передает корреспондент Накануне.RU.

"Из позитивного: мы сравняли счет в третьем периоде, проявили характер. Моменты надо реализовывать на этом уровне. Будем работать", - приводит слова Воробьева официальный сайт Федерации хоккея России.

Кроме этого, он рассказал, определился ли уже с составом на ЧМ.

"Примерно определились, но у нас тут каждый день сюрпризы, так что давайте будем смотреть день за днем", - отметил Воробьев.

Также он сказал несколько слов по составу национальной команды.

"У нас не так все оптимально по составу, как вы видите, много травмированных, не так все просто. Нам любая помощь сейчас не помешает. Никита Зайцев только ночью закончил играть, поэтому пока точной информации, когда он приедет, нет. Анисимова ждем, оформляем документы. Дацюк и Гусев не участвовали сегодня. Если все будет нормально с ними, то в большинстве все будет по-другому. Тихонов приболел, поэтому не играл. Что с Кириллом Капризовым? Ему надо восстановиться, у него пока очень среднее восстановление. Может быть, только в третьей игре выйдет", - рассказал Илья Воробьев.

Напомним, ранее стало известно, что основным голкипером сборной России на ЧМ по хоккею будет Василий Кошечкин.