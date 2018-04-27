Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом на чемпионат мира

в этот день
27.04.18
11:39
В Екб.13:39
Автомобилисты Тюмени взбунтовались из-за отмены бесплатной парковки в аэропорту
Священник, ставший "лицом мусорного протеста", оказался "в опале"
Легковушка врезалась в памятник Т-34. ФОТО
Главное
Главы двух Корей приступили к переговорам

Тема дня
"У противников России есть шансы ввергнуть Армению в хаос" Протесты в Армении продолжаются, несмотря на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна. Останется ли "бархатная революция" сугубо внутренним делом закавказской республики или отразится на её внешнеполитических приоритетах?
27.04.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Telegram. Чья многоходовочка? Ведомства, игроки IT-отрасли и силовики перекидывают проблему блокировки гордого мессенджера, как горячую картошку, но до сих пор так и не стало понятно, зачем, почему и кем на самом деле этот процесс был запущен. Ясно только одно –Telegram всё ещё не заблокирован.
26.04.2018
от издателя  |  добавить комментарий


"Росатом" забирает Севморпуть у Минтранса Развитие Арктической зоны РФ поставило российские власти перед необходимостью создания единой структуры по управлению Северным морским путем (СМП). Но расширение полномочий "Росатома" может привести к конфликту интересов между другими структурами, занимающимися обеспечением судоходства в водах российской Арктики.
26.04.2018
экономика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В России завершился тест на знание Великой Отечественной войны
Десять депутатов свердловского ЗакСО под прицелом прокуратуры. Стали известны фамилии
Полиция сочла "правонарушением" цитату Ленина на пикете новосибирских активистов
Главы МИД G7 подготовили "жесткое" заявление в адрес России
"Естественное расслабление" или следствие трагедий? Почему упал рейтинг Путина
В России вслед за Google перестал открываться YouTube
"Установка памятника Ельцину на "Аллее правителей" - плевок в душу народа"
В США не верят, что в Россию попали американские "Томагавки"
Голосование
Что сделать с "РусАлом"?

Национализировать

Продать пакет акций государству

Просто помочь финансово

Устранить от контроля Дерипаску

Ничего - пусть сам разбирается


Результаты 288



Новости
27.04.2018 10:20 Мск (12:20 Екб)
спорт | В России | За рубежом
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом на чемпионат мира
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Илья Воробьев, хоккейный тренер (2018) | Фото: fhr.ru

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Илья Воробьев подвел итоги матча Евротура против Финляндии, который его команда проиграла в серии буллитов. Также он рассказал о подготовке к предстоящему в мае чемпионату мира в Дании, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

"Из позитивного: мы сравняли счет в третьем периоде, проявили характер. Моменты надо реализовывать на этом уровне. Будем работать", - приводит слова Воробьева официальный сайт Федерации хоккея России.

Кроме этого, он рассказал, определился ли уже с составом на ЧМ.

"Примерно определились, но у нас тут каждый день сюрпризы, так что давайте будем смотреть день за днем", - отметил Воробьев.

Также он сказал несколько слов по составу национальной команды.

"У нас не так все оптимально по составу, как вы видите, много травмированных, не так все просто. Нам любая помощь сейчас не помешает. Никита Зайцев только ночью закончил играть, поэтому пока точной информации, когда он приедет, нет. Анисимова ждем, оформляем документы. Дацюк и Гусев не участвовали сегодня. Если все будет нормально с ними, то в большинстве все будет по-другому. Тихонов приболел, поэтому не играл. Что с Кириллом Капризовым? Ему надо восстановиться, у него пока очень среднее восстановление. Может быть, только в третьей игре выйдет", - рассказал Илья Воробьев.

Напомним, ранее стало известно, что основным голкипером сборной России на ЧМ по хоккею будет Василий Кошечкин.

Другие новости по темам: хоккей, Россия, чемпионат мира, состав
27.04.2018 10:20 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:20 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 26.04.2018 14:03 Мск
Основным голкипером сборной России на ЧМ по хоккею будет Василий Кошечкин

Ранее 26.04.2018 09:56 Мск
Голкипер сборной России Сергей Бобровский пропустит ЧМ по хоккею из-за травмы

Ранее 25.04.2018 10:42 Мск
Панарин может не сыграть за Россию на чемпионате мира по хоккею

Ранее 24.04.2018 13:31 Мск
Бобровский и Панарин вызваны в сборную России по хоккею для подготовки к ЧМ-2018

Ранее 19.04.2018 14:07 Мск
Знарок о своем уходе из сборной России по хоккею: "Буду обдумывать планы на будущее"

Ранее 13.04.2018 11:25 Мск
Сформирован новый тренерский штаб сборной России по хоккею после ухода Знарка

Ранее 12.04.2018 15:53 Мск
Знарок не будет тренировать российских хоккеистов на предстоящем чемпионате мира

Ранее 27.02.2018 10:08 Мск
В Федерации хоккея России рассказали о ситуации с контрактами тренерского штаба сборной








Добавить комментарий:

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом на чемпионат мира
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+