Инспектор ДПС погиб при задержании нарушителя на BMW в Казани

В столице Татарстана минувшей ночью во время преследования нарушителя погиб сотрудник ГИБДД.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по региону, 27 апреля примерно в час ночи возле одного из домов по улице Восстания сотрудники ДПС заметили автомобиль, нарушающий ПДД.

"На законное требование полицейских об остановке водитель "БМВ" не подчинился и продолжил движение, превысив допустимую скорость. Информация о нарушителе была передана другим нарядам ДПС", - сообщили в ведомстве.

Водителя иномарки, пытавшегося скрыться, преследовали несколько экипажей ГИБДД. На перекрестке улиц Декабристов и Волгоградской нарушитель выехал на красный свет светофора и врезался в патрульный автомобиль, двигавшийся навстречу.

Двое полицейских и водитель БМВ были госпитализированы. Один из инспекторов ДПС от полученных травм, не приходя в сознание, скончался в 7-й городской больнице Казани. Состояние второго полицейского оценивается удовлетворительно.

Правонарушителем оказался 31-летний житель Казани, ранее судимый за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, в 2015 году он был лишен прав на год.

Видео и фото с места происшествия появились в соцсетях. Сообщается, что рядом с местом ДТП люди организовали мемориал, куда несут цветы.