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Ушел из жизни руководитель пресс-центра "Маяк" Кирилл Зернов
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(2004) |

В челябинской журналистике очередная потеря. В ночь на 27 апреля там скоропостижно скончался известный на Южном Урале журналист, руководитель информационного центра ПО "Маяк" Кирилл Зернов. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили несколько человек из регионального Союза журналистов.
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Информация о причинах скоропостижной смерти Кирилла Зернова сейчас крайне скупа, по некоторым данным причиной могли стать проблемы с сердцем. На сайте ПО "Маяк", за наполнение которого в том числе и отвечал Зернов, какая-либо информация о случившемся пока отсутствует.

Кириллу Зернову в начале апреля исполнился 51 год, несколько последних лет он жил в Озерске, где руководил пресс-службой атомного предприятия. Более всего известен южноуральцам как экс-руководитель редакции "Аргументы и Факты - Челябинск", которую создал в конце 90-х годов и возглавлял до середины "нулевых".

Напомним, что буквально на днях в Челябинске прощались с другим известным журналистом, председателем регионального Союза журналистов Ольгой Давиденко, которая скоропостижно скончалась, проходя курс лечения от серьезного онкологического заболевания. Внеочередные выборы нового председателя регионального Союза журналистов пройдут 22 мая.

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27.04.2018 12:53 Мск | Денис Лузин
14:53 Екб


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Ушел из жизни руководитель пресс-центра "Маяк" Кирилл Зернов
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