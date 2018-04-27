На Южном Урале прокуратура добилась отмены оправдательного приговора для чиновницы, которая обвинялась во взяточничестве

В Челябинской области прокуратура добилась отмены незаконного оправдательного приговора в отношении чиновницы Ашинского района, которая обвинялась в совершении мелкого взяточничества и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемая получала взятки в форме оплаты наложенных на нее как на должностное лицо административных штрафов и заключением дополнительного соглашения к ранее заключённому муниципальному контракту, работы по которому фактически не выполнялись.

Суд вынес по делу оправдательный приговор в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления. Прокурор решение обжаловал.

"Вышестоящий суд с учетом приведенных доводов согласился с позицией прокурора, признал приговор незаконным, подлежащим отмене. Уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение", - отметили в пресс-службе прокуратуры.