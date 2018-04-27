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В Перми арендаторы земельных участков задолжали бюджету более 15 миллионов рублей
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невостребованный земельный участок (2016) | Фото: vk.com

Департамент земельных отношений усиливает меры по взысканию долгов с недобросовестных арендаторов земельных участков. Злостные неплательщики лишатся земель, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации.

Информацию о неплательщиках рассматривает комиссия по укреплению платежной дисциплины. По ее итогам принимается решение о том, каким образом вернуть в бюджет долги. Уже сейчас готовятся материалы для расторжения ряда договоров аренды земли, предоставленной для строительства и других целей.

В первом квартале 2018 года районные комиссии рассмотрели личные дела порядка 300 должников с совокупным объемом задолженности более 15 млн руб. Наиболее злостные неплательщики в городской бюджет приглашаются на заседания, где между ними достигается договоренность о сроке уплаты долга. Если должник не желает платить по счетам, начинается процедура взыскания недоимки через суд и процесс аннулирования договора пользования землей.

"Департамент ведет постоянный мониторинг земельных должников. Начиная с этого года, мы ужесточили меры и расширили список неплательщиков, информация о которых рассматривается на заседаниях. Теперь даже однократная задержка арендного платежа может стать основанием для вызова арендатора на комиссию. При наличии задолженности и предусмотренных законом оснований департамент сразу начинает работу по расторжению договоров аренды. В 2017 году мы уже освоили данную практику. В этом году хотим закрепить ее и сделать массовой", - отметила начальник департамента земельных отношений Ольга Немирова.

Отметим, по итогам первых двух месяцев 2018 года сумма долга за аренду городской земли по сравнению с началом года сократилась более чем на 20 млн руб.

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27.04.2018 10:30 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
12:30 Екб


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В Перми арендаторы земельных участков задолжали бюджету более 15 миллионов рублей
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