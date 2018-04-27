На Среднем Урале судят экс-сотрудницу микрофинансовой организации, присвоившую средства клиентов

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело бывшей сотрудницы микрофинансовой организации. Ее обвиняют в присвоении средств заемщиков.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в 2017 году обвиняемая у себя на рабочем месте в офисе микрофинансовой организации в Туринске умышленно оформляла с клиентами договоры займа на суммы, которые были больше, чем просили заемщики, либо самостоятельно составляла договоры в отсутствии заемщиков. Затем, пользуясь доверием людей, которые даже не читали условия договора, злоумышленница выдавала необходимые им суммы, а оставшиеся "завышенные" части присваивала. Таким образом она забрала себе более 100 тыс. руб.

Но однажды заемщик заподозрил неладное и обратился в правоохранительные органы, которые стали разбираться в образовавшейся сумме задолженности и возбудили уголовное дело. В ходе расследования нечистая на руку сотрудница признала вину в полном объеме.

Сейчас дело направлено на рассмотрение в Туринский районный суд. Злоумышленнице грозит до шести лет колонии.