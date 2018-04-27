Пирожки уже не те. В Екатеринбурге закрыли пекарню из-за нарушения санитарных норм

В Екатеринбурге судебные приставы приостановили деятельность пекарни, которая нарушала санитарные нормы, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес решение о приостановлении деятельности пекарни по улице Саввы Белых на срок до 45 суток или до устранения всех нарушений в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.

Специалистами Роспотребнадзора были выявлены следующие нарушения: в хранении готовых блюд и кондитерских изделий, условий содержания чистой посуды, несоблюдение условий хранения готовых пищевых продуктов, яиц, теста, и другие.