СМИ: Каждый россиянин получит единый идентификатор в 2019 году

Сквозной идентификатор, который объединит номера паспорта, пенсионного и страхового удостоверений, появится в России в 2019 году. Об этом "Известиям" сообщил источник, близкий к Центробанку и подтвердили источники из Минкомсвязи и Минфина. Также о закрытой встрече в ЦБ, посвященной сквозному индентификатору, рассказали два присутствовавших на ней банкира.

Идентификатор свяжет информацию о гражданах из разных баз - номер паспорта, а также пенсионного и страхового удостоверений. Таким образом, он позволит найти данные о себе в любой базе. Например, на сайте Пенсионного фонда России по номеру паспорта можно будет получить номер СНИЛС.

Источник, близкий к ЦБ, пояснил "Известиям", что сквозным идентификатором станет уникальный номер. Возможно, со временем сквозной идентификатор заменит гражданам остальные документы.

Предложения по внедрению сквозного идентификатора предполагается представить в IV квартале 2018 года. На практике они будут осуществлены в 2019 году, сообщил источник.

По словам экспертов, объединение данных существенно упростит взаимодействие граждан с госорганизациями и банками.Но при этом повышается риск компрометации данных: мошеннику будет легче получить всю информацию о человеке, если он знает хотя бы один идентификатор.

Напомним, ранее в Госдуме предложили присваивать россиянам единые идентификационные номера с момента рождения.