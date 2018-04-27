В Челябинской области общественники просят убрать свалку вблизи Ильменского заповедника

В Челябинской области общественники просят администрацию Миасса с просьбой привести в порядок территорию вблизи Ильменского заповедника, которая находится в антисанитарном состоянии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Гражданского патруля".

По словам местных жителей, власти "махнули рукой" на территорию, прилегающую к заповеднику. Неподалеку от остановки до сих пор стоят мешки с мусором, собранном несколько лет назад, урн нет, а мусор валяется на обочинах дорог и лесополосе.

"Администрация города и управление экологии не следят за состоянием территории вблизи заповедника. Неподалеку находится озеро Ильменское, берега которого покрыты несколькими слоями мусора. Туристы, приезжающие на экскурсии, видят этот кошмар, в то время как заповедник является лицом города, а городские власти борются за развитие туризма", — рассказала общественник Анна Сизова.

Организация "Гражданский патруль" пожала жалобу в администрацию Миасса с просьбой устранить нарушения.