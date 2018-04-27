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27.04.2018 09:27 Мск (11:27 Екб)
общество | В России
"Итоги неутешительны": Роскачество протестировало шашлык в магазинах страны
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барбекю, мясо, гриль, шашлык (2016) | Фото:http://www.napsnet.com/

Накануне майских праздников Роскачество запустило специальный проект по тестированию готового свиного шашлыка. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, по предварительным данным, итоги неутешительны – производители не всегда используют свежее мясо, хотя и весьма хорошие куски.

Сейчас шашлык исследуют по 43 параметрам качества и безопасности. В частности, проверяют свежесть мяса, наличие в нем антибиотиков, общую массу продукта и величину кусков мяса.

"На данный момент, по итогам исследования первой партии готового маринованного шашлыка, поступившего в магазины, идеальный шашлык специалисты не обнаружили. Зато экспертам удалось опровергнуть миф, что при производстве готового шашлыка использовано мясо старого животного - для этого эксперты оценили массовую долю оксипролина в шашлыке. Но никаких несоответствий по этому параметру выявлено не было", - сообщили в Роскачестве.

Эксперты также нашли идеальную формулу для кусков шашлыка: его вес должен быть от 30 до 50 граммов, а отклонение по массе не должно превышать 25%. Именно такой шашлык будет легко прожарить, но, вместе с тем, он не успеет подгореть. Распространенной проблемой при исследовании шашлыка стала общая бактериальная обсемененность; более того, некоторые товары даже издавали неприятный запах. Поэтому главная рекомендация потребителям – внимательно оценить запах продукта, а при малейшем подозрении на признаки порчи отказаться от употребления.

шашлыки, мясо, мангал(2018)|Фото: Накануне.RU

"Важно сказать, что в порче продукта не всегда виноват производитель: эта распространенная проблема является следствием как низкого качества исходного сырья, так и нарушения санитарного состояния производства или несоблюдения условий хранения. При этом сбой температурного режима мог произойти на любом из этапов товаропроводящей цепи: в магазине, в распределительном центре, во время транспортировки. Поэтому нужно покупать шашлык, который хранился при температуре не выше 4 градусов. Но есть и плюс: на первом этапе бактерий кишечной палочки, листерий и других патогенных микроорганизмов в проверяемом шашлыке эксперты не нашли. Не нашли и небезопасных количеств тяжелых металлов, пестицидов и радионуклидов, консервантов и растительных ГМИ", - отмечают в Роскачестве.

По первым данным само мясо весьма качественное – исследуемый шашлык по количеству мышечной массы даже превосходит заявленные в маркировке категории.

"С 2006 года мясные полуфабрикаты подразделяются на категории по содержанию мышечной ткани – самого ценного компонента мяса. Это категории А, Б, В, Г и Д. Категория А содержит от 80 до 100% мышечной ткани. Полуфабрикаты категории А в пищевом отношении самые ценные, в ценовом – самые дорогие. При исследовании шашлыка его категорию определяют методом препарирования, то есть разделения продукта на мышечную ткань (красную часть) и совокупность жировой и соединительной тканей (белую часть)", - рассказала доктор технических наук, профессор, заместитель директора по научной работе ВНИИМП им. В. М. Горбатова Анастасия Семенова.

Как сообщало Накануне.RU, ранее свои рекомендации по выбору мяса для шашлыка дали в Роспотребнадзоре.

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27.04.2018 09:27 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:27 Екб


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"Итоги неутешительны": Роскачество протестировало шашлык в магазинах страны
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