В Пермском крае 20 человек пострадали от укуса клеща

В больницы Пермского края с присасыванием клещей обратились 20 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.

По результатам лабораторных исследований два клеща инфицированы боррелиями. Пострадавших отправили к врачу инфекционисту для проведения профилактического лечения.

Добавим, что исследование клещей в крае проводится в 11 лабораториях.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что надежной защитой от клещевого вирусного энцефалита является прививка. Прививки можно делать круглогодично, но надо помнить, что после прививки надо избегать встречи с клещом в течение двух недель. Поэтому наиболее удобным временем для начала прививок является осень. От других заболеваний, переносимых клещами защитят меры неспецифической профилактики: защитная одежда, репелленты, осмотры.

Без особой необходимости места обитания клещей лучше избегать, особенно в мае - июне.