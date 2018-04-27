На "Эхо Москвы" предположили, что "Сталин расстрелял Кошкина"

Накануне состоялась премьера фильма "Танки" Кима Дружинина, с журналистами в Екатеринбурге встретился исполнитель главной роли Андрей Мерзликин. Он рассказал, с какой критикой и негативом столкнулись "Танки" еще до показа. И особо отметил враждебное отношение на пресс-конференции в столице от журналистов "Эхо Москвы".

"Им не понравился финальный титр, где было написано, что Кошкин умер в 1940 году - они сопоставили и сделали вывод, что Сталин его расстрелял. Настолько им хочется или видится этот финал таким образом, что они спрашивали нас, зачем мы так написали. Хотя меньше всего нам приходил в голову этот сценарий. Просто после фильма дали историческую справку. Нет, минут сорок было каких-то странных разговоров", - рассказал Андрей Мерзликин.

На самом деле конструктор Михаил Кошкин на обратном пути из Москвы в Харьков (обратно он тоже поехал на танке) простудился и заболел, именно болезнь стала причиной его ранней смерти, и Сталин к этом руку не приложил.

Напомним, 26 апреля состоялась премьера приключенческого фильма Кима Дружинина "Танки", рабочее название кино было "Увидеть Сталина". Эта остросюжетная лента исполнена в лучших традициях советской школы приключенческого кино - без "чернухи", "крови" и, к сожалению для определенных кругов, без очернения имен советских героев, сотрудников НКВД и даже самого Сталина, которого зритель может увидеть в конце картины.