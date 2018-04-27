Минздрав заявил о снижении потребления алкоголя в России на 40%

В России количество потребляемого алкоголя на душу населения сократилось почти на 40% с 2006 года. Об этом РИА Новости сообщили в Минздраве.

В ведомстве пояснили, что этого удалось достичь благодаря реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 года.

Среди прочего, в Минздраве отметили положительный эффект от запрета на продажу алкогольных напитков, включая пиво, в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта, на прилегающих к ним территориях и в организациях культуры, на розничную продажу алкогольной продукции с 23.00 до 08.00.

Кроме того, Минздрав проводит коммуникационные кампании по стимулированию к ведению здорового образа жизни.

Также ведомство поддерживает большинство инициатив, направленных на ужесточение контроля за оборотом этилового спирта, увеличение ставки акциза на алкогольную продукцию, а также уменьшение территориальной доступности алкогольной продукции для населения.

Год назад Минздрав сообщил, что в 2016 году россияне стали существенно меньше употреблять алкоголь. По данным Росстата, продажи слабоалкогольных напитков упали на 12,2%, а шампанских и игристых вин - почти на 7%.