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Telegram. Чья многоходовочка? Ведомства, игроки IT-отрасли и силовики перекидывают проблему блокировки гордого мессенджера, как горячую картошку, но до сих пор так и не стало понятно, зачем, почему и кем на самом деле этот процесс был запущен. Ясно только одно –Telegram всё ещё не заблокирован.
26.04.2018
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Новости
27.04.2018 09:13 Мск (11:13 Екб)
общество | Челябинская область
В Челябинской области на нескольких дорогах ограничат движение из-за ремонта мостов
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Силин пресс-тур объезд (2013) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале вводится ограничение на четырех участках дорог из-за ремонта и строительства мостов. Три участка будут закрыты на пять месяцев еще один – на семь месяцев.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального миндортранса, временное ограничение движения транспортных средств из-за выполнения планово-предупредительного ремонта мостов через реки Кокуй, Ильяска, Бутубай, Колослейка будет введено с 28 апреля по 30 сентября. Речь идет об участках на 33 км автомобильной дороги Чебаркуль – Уйское – Сурменевский – Магнитогорск и на 4 и 12 км автомобильной дороги Обручевка – Карабулак.

С 28 апреля по 30 ноября вводится ограничение на 35 км автомобильной дороги Аша – рабочий посёлок Кропачева – Шарлашю. Здесь будут идти работы по строительству мостового перехода.

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27.04.2018 09:13 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
11:13 Екб


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В Челябинской области на нескольких дорогах ограничат движение из-за ремонта мостов
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