В Челябинской области на нескольких дорогах ограничат движение из-за ремонта мостов

На Южном Урале вводится ограничение на четырех участках дорог из-за ремонта и строительства мостов. Три участка будут закрыты на пять месяцев еще один – на семь месяцев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального миндортранса, временное ограничение движения транспортных средств из-за выполнения планово-предупредительного ремонта мостов через реки Кокуй, Ильяска, Бутубай, Колослейка будет введено с 28 апреля по 30 сентября. Речь идет об участках на 33 км автомобильной дороги Чебаркуль – Уйское – Сурменевский – Магнитогорск и на 4 и 12 км автомобильной дороги Обручевка – Карабулак.

С 28 апреля по 30 ноября вводится ограничение на 35 км автомобильной дороги Аша – рабочий посёлок Кропачева – Шарлашю. Здесь будут идти работы по строительству мостового перехода.