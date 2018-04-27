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Суд отказал наркоторговцу в иске против Ройзмана. Но истец "передал привет" Карпову
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суд Андреев-Ройзман (2018) | Фото: Накануне.RU

Сегодня, 27 апреля, в Октябрьском районном суде Екатеринбурга состоялось заседание по иску Алексея Андреева к мэру города Евгению Ройзману, передает корреспондент Накануне.RU из зала суда. Андреев заявил, что на страницах блога "Живой Журнал" пользователем "Roizman" были опубликованы его личные данные, прямые оскорбления в его адрес, а также сведения, не соответствующие действительности, что якобы опорочило его честь и достоинство.
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Андреев был осуждён на 6 лет и 7 месяцев за наркоторговлю. Ройзман, возглавлявший в тот период фонд "Город без наркотиков", писал о следствии по его делу. После освобождения Андреев подал иск в суд и попросил признать информацию из ЖЖ Ройзмана о нем недостоверной и удалить ее со страниц интернет-журнала. Кроме того, Андреев просил взыскать с Ройзмана 650 тыс. руб. компенсации морального вреда.

По словам Ройзмана, заявление на него Андреев якобы составлял несамостоятельно, "это нелепо, чтобы наркоторговец предъявлял какие-то претензии, это первый случай".

"Как он вышел, я его не видел и не слышал. Тексты, которые я размещал, я не буду удалять. Это был яркий пример, что такие преступления остаются безнаказанными. Поэтому я взялся за этот случай. Он отсидел чуть более половины срока" , - рассказал Евгений Ройзман до судебного заседания.

Как заявил Алексей Андреев в суде, информация в ЖЖ причинила ему неудобства: бессонницу, страдания. По его мнению, Ройзман размещал публикации с целью захвата имущества, якобы он эмоционально давил на Андреева, чтобы тот переписал все имущество на третьих лиц. Как пояснил Андреев в суде, он переписал свое имущество на бывшего прокурора Алексея Карпова (его сейчас судят по очередному эпизоду о покушении на совершение заказного убийства). На вопрос судьи, чья была инициатива о переписи имущества именно на Карпова, истец ответил, что Карпов предложил ему помощь в уходе от ответственности, и он поддался на его уловки. Однако Андрееву никто не помог, а имущество было уже переписано. Истец заявил, что он именно из-за публикации Ройзмана и давления СМИ решился на такой поступок, так как боялся ответственности.

суд Андреев-Ройзман(2018)|Фото: Накануне.RU

По его словам, он несколько раз писал по этому поводу заявление на Карпова, но ход делу так и не дали.

Андреев в суде попросил дать опровержение словам Ройзмана: "родители слали деньги и оплачивали ему жилье. Человек покупает три гаражных бокса, и при этом он берёт деньги у родителей". Истец заявил, что это не соответствует действительности.

Как пояснила адвокат Ройзмана в суде, сведения, которые Андреев считает недостоверными, вырваны из контекста. Адвокат сказала, что Ройзман опубликовал эту информацию как представитель фонда "Город без наркотиков", с целью осветить проблему наркотиков.

суд Андреев-Ройзман(2018)|Фото: Накануне.RU

"Операция по задержанию началась с меня. Это я вас посадил", - сказал Ройзман Андрееву в суде.

В итоге суд решил в иске Андреева отказать. По словам Ройзмана, он не был уверен в положительном для себя исходе процесса.

Напомним, что именно с задержания Андреева, когда появилась информация о переписывании имущества на некоего работника прокуратуры, началась другая громкая история - Алексея Карпова, которого позже осудили на 20 лет "строгача" за заказные убийства. Недавно его начали судить по очередному эпизоду - за покушение на организацию убийства сообщника Александра Бабусенкова, ему грозит суммарно 25 лет, приговор будет вынесен уже 28 апреля.

Алексей Карпов, экс-прокурор(2018)|Фото: Накануне.RU

Александра Рогалина

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27.04.2018 09:21 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:21 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 26.04.2018 14:21 Мск
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Суд отказал наркоторговцу в иске против Ройзмана. Но истец "передал привет" Карпову
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