Скандал в Тюмени: аэропорт "Рощино" отменил бесплатную парковку, автолюбители - в ярости

В тюменском аэропорту "Рощино" решили изменить тарифы на парковку и устроить "акцию": первые полчаса – 50 руб. Нововведение вызвало ярость автомобилистов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Акция "Полчаса с выгодой". С 27 апреля по 3 мая включительно международный аэропорт "Рощино" проводит акцию на парковке на привокзальной площади. Для всех встречающих и провожающих автомобилистов первые 30 минут стоянки на парковке P1 обойдутся в 50 руб. После 30-минутного периода время пребывания тарифицируется по действующему прейскуранту. Обращаем ваше внимание: для экономии времени желательно платить банковской картой или купюрой номиналом 50 руб.", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэрогавани.

Пользователи соцсетей возмущены таким новшеством.

"Лучший город земли, что вы хотели", - размышляет пользователь Антон.

"Это какой-то произвол", - написал Евгений.

"Сегодня утром лично испытал акцию. Полный паралич на площади", - сообщил Сергей.

После теста "акции" руководство "Рощино" решило ее отменить.

"Акция была запущена, однако мы учли пожелания всех въезжающих и решили ее отменить. Целью ее был анализ действующих тарифов и попытка применить новый. Людям нововведение не понравилось", - пояснили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта.

Отметим, по действующим правилам, первые 15 минут парковки бесплатны, от 15 минут до часа стоянка стоит 200 руб./час, если стоять дольше часа, то в первые сутки – 200 руб./час, со вторых суток – 700 руб./час. Если автолюбитель повторно в течение первого часа заедет на парковку, то ему придется заплатить 200 руб.