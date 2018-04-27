Скандал в Тюмени: аэропорт "Рощино" отменил бесплатную парковку, автолюбители - в ярости

в этот день
27.04.18
10:26
В Екб.12:26
РАО забраковала 30% учебников после дополнительной экспертизы
Священник, ставший "лицом мусорного протеста", оказался "в опале"
Легковушка врезалась в памятник Т-34. ФОТО
Главное
Главы двух Корей приступили к переговорам

Тема дня
"У противников России есть шансы ввергнуть Армению в хаос" Протесты в Армении продолжаются, несмотря на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна. Останется ли "бархатная революция" сугубо внутренним делом закавказской республики или отразится на её внешнеполитических приоритетах?
27.04.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Telegram. Чья многоходовочка? Ведомства, игроки IT-отрасли и силовики перекидывают проблему блокировки гордого мессенджера, как горячую картошку, но до сих пор так и не стало понятно, зачем, почему и кем на самом деле этот процесс был запущен. Ясно только одно –Telegram всё ещё не заблокирован.
26.04.2018
от издателя  |  добавить комментарий


"Росатом" забирает Севморпуть у Минтранса Развитие Арктической зоны РФ поставило российские власти перед необходимостью создания единой структуры по управлению Северным морским путем (СМП). Но расширение полномочий "Росатома" может привести к конфликту интересов между другими структурами, занимающимися обеспечением судоходства в водах российской Арктики.
26.04.2018
экономика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В России завершился тест на знание Великой Отечественной войны
Десять депутатов свердловского ЗакСО под прицелом прокуратуры. Стали известны фамилии
Полиция сочла "правонарушением" цитату Ленина на пикете новосибирских активистов
Главы МИД G7 подготовили "жесткое" заявление в адрес России
"Естественное расслабление" или следствие трагедий? Почему упал рейтинг Путина
В России вслед за Google перестал открываться YouTube
"Установка памятника Ельцину на "Аллее правителей" - плевок в душу народа"
В США не верят, что в Россию попали американские "Томагавки"
Голосование
Что сделать с "РусАлом"?

Национализировать

Продать пакет акций государству

Просто помочь финансово

Устранить от контроля Дерипаску

Ничего - пусть сам разбирается


Результаты 280



Новости
27.04.2018 09:10 Мск (11:10 Екб)
общество | Тюменская область
Скандал в Тюмени: аэропорт "Рощино" отменил бесплатную парковку, автолюбители - в ярости
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

тюмень аэропорт рощино (2011) | Фото: Накануне.ru

В тюменском аэропорту "Рощино" решили изменить тарифы на парковку и устроить "акцию": первые полчаса – 50 руб. Нововведение вызвало ярость автомобилистов, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

"Акция "Полчаса с выгодой". С 27 апреля по 3 мая включительно международный аэропорт "Рощино" проводит акцию на парковке на привокзальной площади. Для всех встречающих и провожающих автомобилистов первые 30 минут стоянки на парковке P1 обойдутся в 50 руб. После 30-минутного периода время пребывания тарифицируется по действующему прейскуранту. Обращаем ваше внимание: для экономии времени желательно платить банковской картой или купюрой номиналом 50 руб.", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэрогавани.

Пользователи соцсетей возмущены таким новшеством.

"Лучший город земли, что вы хотели", - размышляет пользователь Антон.

"Это какой-то произвол", - написал Евгений.

"Сегодня утром лично испытал акцию. Полный паралич на площади", - сообщил Сергей.

После теста "акции" руководство "Рощино" решило ее отменить.

парковка, аэропорт Рощино, платная акция(2018)|Фото: vk.com/incident_tmn

"Акция была запущена, однако мы учли пожелания всех въезжающих и решили ее отменить. Целью ее был анализ действующих тарифов и попытка применить новый. Людям нововведение не понравилось", - пояснили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта.

Отметим, по действующим правилам, первые 15 минут парковки бесплатны, от 15 минут до часа стоянка стоит 200 руб./час, если стоять дольше часа, то в первые сутки – 200 руб./час, со вторых суток – 700 руб./час. Если автолюбитель повторно в течение первого часа заедет на парковку, то ему придется заплатить 200 руб.

Другие новости по темам: аэропорт Рощино, парковка, акция, сбор
27.04.2018 09:10 Мск | Тюмень | Михаил Лукашкин
11:10 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Скандал в Тюмени: аэропорт "Рощино" отменил бесплатную парковку, автолюбители - в ярости
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+