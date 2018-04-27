Директора Челябинской межобластной ветеринарной лаборатории оставили под арестом по делу о взятке

Суд продлил срок содержания под стражей директору Челябинской межобластной ветеринарной лаборатории, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

О продлении меры пресечения ходатайствовал следователь, указывая на невозможность закончить предварительное следствие до истечения срока содержания обвиняемого под стражей и отсутствие оснований для изменения меры пресечения. Обвиняемый и защитник просили изменить меру пресечения на домашний арест.

"Суд при вынесении решения учел то обстоятельство, что Тихонов обвиняется в совершении преступления корыстной направленности, будучи лицом, осуществляющим управленческие функции в федеральном государственном бюджетном учреждении. Кроме того, обладает обширными связями в органах власти, предпринимательских кругах и в силу ранее занимаемого должностного положения и полномочий может оказать давление на свидетелей", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе Центрального районного суда.

Срок содержания под стражей обвиняемому продлен до 26 июня.

Напомним, по версии следствия, с июля 2016 года обвиняемый получал взятки от предпринимателя в виде бессрочного безвозмездного пользования автомобилем БМВ за лоббирование интересов данной организации в поставке ветеринарных препаратов сельскохозяйственным предприятиям.